Основатель петербургской фирмы «Анабиос» Станислав Маслов, обвиняемый в нелегальной передаче тел и биоматериалов из морга Александровской больницы, заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону боевых действий, после чего его уголовное преследование приостановили.