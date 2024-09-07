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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осинькин о возвращении Сергеева в «Крылья»: «Иван шел первым номером в нашем списке. Надеемся, начнет приносить пользу как можно раньше» 

— Вы были инициатором трансфера Сергеева? Довольны нынешней линией атаки в команде? — Когда возник вариант, что к нам может попасть Ваня Сергеев, мы вместе со спортивным директором Сергеем Корниленко продолжали мониторить трансферный рынок и имели другие кандидатуры.

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