Офсайды станут бесспорными: в этом году ФИФА введет их электронную фиксацию

Международная футбольная организация (ФИФА) объявила об очередной технологической инновации. Уже на чемпионате мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря этого года, определять положение вне игры судьям поможет искусственный интеллект.
Международная футбольная организация (ФИФА) объявила об очередной технологической инновации. Уже на чемпионате мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря этого года, определять положение вне игры судьям поможет искусственный интеллект.
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