В Санкт-Петербурге и Магнитогорске сотрудники ДПС для задержания правонарушителей применили оружие

В Санкт-Петербурге и Магнитогорске сотрудники ДПС для задержания правонарушителей применили оружие

«В городах Санкт-Петербурге и Магнитогорске Челябинской области сотрудники полиции применили оружие для остановки опасно маневрирующих автомобилей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх