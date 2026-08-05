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Аргументы недели

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Глава СЖР Соловьёв предупредил об идеологии, заложенной в искусственный интеллект

Глава СЖР Соловьёв предупредил об идеологии, заложенной в искусственный интеллект

Технологии кардинально упростили работу журналистов в горячих точках, но информационная война против России достигла небывалого накала.

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