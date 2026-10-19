Собрали интересные факты о медведях и правила, которые могут спасти жизнь при встрече с ними. фото: AIВ последнее время в России участились сообщения о нападениях медведей на людей.
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