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Украинские работодатели пожаловались на масштабный кадровый кризис

Украинские работодатели пожаловались на масштабный кадровый кризис

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов 78% украинских работодателей заявили о нехватке кадров. Это показало совместное исследование платформы OLX "Работа" и Ассоциации европейского бизнеса, проведенное в начале августа на подконтрольной Киеву территории, опубликованное 6 августа.

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