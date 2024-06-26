Информация о стрельбе в центре Махачкалы оказалась ложной

Власти Дагестана опровергли информацию о стрельбе в центре Махачкалы. По словам представителя МВД республики, правоохранительные органы провели тщательную проверку территории после получения сообщения от очевидца о присутствии вооруженного мужчины в районе Университетской площади.
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