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Информация о стрельбе в центре Махачкалы оказалась ложной

Информация о стрельбе в центре Махачкалы оказалась ложной

Власти Дагестана опровергли информацию о стрельбе в центре Махачкалы. По словам представителя МВД республики, правоохранительные органы провели тщательную проверку территории после получения сообщения от очевидца о присутствии вооруженного мужчины в районе Университетской площади.

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