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Экс-президент Бжания заявил, что события в Абхазии нанесли ей имиджевый урон

Экс-президент Бжания заявил, что события в Абхазии нанесли ей имиджевый урон

События в Абхазии нанесли ей имиджевый урон, но ситуация не дошла до точки невозврата. Соответствующее заявление сделал бывший президент закавказской республики Аслан Бжания, который стал собеседником ТАСС.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Вам нанесен имиджевый урон, не смешите научитесь организовывать  производства и заботится о народе на своих территориях, а то привыкли все оценивать только в деньгах лежащих в ваших карманах.
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
До этих событий не хотел ехать отдыхать в Абхазию, а теперь и подавно не поеду!
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16 час.

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