Экс-президент Бжания заявил, что события в Абхазии нанесли ей имиджевый урон

События в Абхазии нанесли ей имиджевый урон, но ситуация не дошла до точки невозврата. Соответствующее заявление сделал бывший президент закавказской республики Аслан Бжания, который стал собеседником ТАСС.
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