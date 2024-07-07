Около 50 человек перевезены в пункты временного размещения в Воронежской области

Ликвидация последствий ЧС в Подгоренском районе Воронежской области продолжается, в пункты временного размещения из трех населенных пунктов перевезены около 50 человек, сообщил губернатор Александр Гусев.
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