РИА: набор продуктов для стола на Новый год подорожал до 9,1 тысячи рублей

В России на 13,5% выросли цены на продукты для новогодних блюд. Как пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь, средняя стоимость новогоднего стола достигла 9,1 тысячи рублей.
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