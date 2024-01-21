«Больше не смогу быть другом»: Джигурда об их отношениях с Волочковой после скандала

Артист также поздравил балерину с днём рождения. Шоумен Никита Джигурда обратился к балерине Анастасии Волочковой в день её рождения, подчеркнув свою любовь к ней, несмотря на прошлые разногласия и скандалы.
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