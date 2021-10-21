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Чем в древности лечились наши предки

Чем в древности лечились наши предки

Реклама настолько промыла нам мозги, что при любом недомогании люди сразу бегут в аптеку. Читали ли вы содержание дорогих препаратов? Большая часть из них (речь, конечно не идет о специализированных лекарствах) содержит экстракты трав и растений.

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