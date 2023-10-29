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«Стыдно!» — Агата Муцениеце рассказала о неприличной привычке из прошлого

«Стыдно!» — Агата Муцениеце рассказала о неприличной привычке из прошлого

После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце получила второе дыхание. Актрису стали чаще звать на съемки, а главным своим достижением знаменитость все еще продолжает считать участие в эротическом спектакле «Абсолютно другая нага» в кабаре-театре минувшей весной.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Надо Агате отпустить Прилучного, а не спекулировать на его имени. Теперь у каждого из них своя жизнь.
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