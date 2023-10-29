После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце получила второе дыхание. Актрису стали чаще звать на съемки, а главным своим достижением знаменитость все еще продолжает считать участие в эротическом спектакле «Абсолютно другая нага» в кабаре-театре минувшей весной.