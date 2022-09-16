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Эйжа Уилсон и Кэндис Паркер – в 1-й символической пятерке сезона женской НБА

В четверг объявлены составы символических пятерок сезона женской НБА. В первую пятерку вошли MVP сезона Эйжа Уилсон («Лас-Вегас»), Келси Плам («Лас-Вегас»), Брианна Стюарт («Сиэтл»), Кэндис Паркер («Чикаго»), Скайлар Диггинс-Смит («Финикс»).

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