Эйжа Уилсон и Кэндис Паркер – в 1-й символической пятерке сезона женской НБА

В четверг объявлены составы символических пятерок сезона женской НБА. В первую пятерку вошли MVP сезона Эйжа Уилсон («Лас-Вегас»), Келси Плам («Лас-Вегас»), Брианна Стюарт («Сиэтл»), Кэндис Паркер («Чикаго»), Скайлар Диггинс-Смит («Финикс»).
В четверг объявлены составы символических пятерок сезона женской НБА. В первую пятерку вошли MVP сезона Эйжа Уилсон («Лас-Вегас»), Келси Плам («Лас-Вегас»), Брианна Стюарт («Сиэтл»), Кэндис Паркер («Чикаго»), Скайлар Диггинс-Смит («Финикс»).
Свежие комментарии