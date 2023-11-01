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Чиновника обвиняют в махинациях с земельными участками на 52 млн

Чиновника обвиняют в махинациях с земельными участками на 52 млн

Скриншот видео В Березовском районе Красноярского края правоохранители возбудили уголовное дело в отношении экс-главы управления по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям местной администрации.

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