Чиновника обвиняют в махинациях с земельными участками на 52 млн

Скриншот видео В Березовском районе Красноярского края правоохранители возбудили уголовное дело в отношении экс-главы управления по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям местной администрации.
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