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Захарова: выделением помощи Украине США хотят продлить агонию Киева

Захарова: выделением помощи Украине США хотят продлить агонию Киева

Соединенные Штаты хотят "продлить агонию" украинских властей, поэтому продолжают выделять Киеву помощь, заявила в беседе с ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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