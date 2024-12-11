Захарова: выделением помощи Украине США хотят продлить агонию Киева

Соединенные Штаты хотят "продлить агонию" украинских властей, поэтому продолжают выделять Киеву помощь, заявила в беседе с ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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