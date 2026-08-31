«Молодцы — вышли из русской грязи»: в Баку похвалили Пашиняна за слова о ненужности ОДКБ для Армении

Телеканал "78" Премьер Армении Никол Пашинян заявил о ненужности членства в ОДКБ и признался, что будет рад изгнанию из организации.
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Алиеву хорошо, он друг Путину все высказывания ему с рук сходят. Помидорки, клубничка, картошечка и так и далее как шли, так и идут в Россию, а вот , что будет идти из Армении, будем посмотреть.
Если тут грязь (как они выражаются), так чего же все прутся сюда Может из всех пинками выгнать из "грязи"? И "азеров" и армян? Всех! И ввести визовый режим а тех кто с 90 года купил или получил российский паспорт - проверить на предмет законности его получения....Нет в МВД сотрудников? Уверен очень много граждан России согласны будут делать эту работу на добровольных началах
Пашинян,это либеральная падаль и не достойна российского внимания.А народу Армении стоит помочь скорей избавится от этого дерьма!
А напомните, как Пашинян первый раз к власти пришёл??? И кем он был когда пришёл? 😀
да и нах с пляжа (((
Путин ну и чем жопоцелование обернулось?
Один хохлятский еврей порошенко не совсем давно произнёс: «прощай немытая Россия». До сих пор не нарадуется.