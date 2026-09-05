Глава МИД Словакии распорядился вызвать российского посла из-за атаки БПЛА в Киеве

Глава МИД Словакии Юрай Бланар сообщил, что распорядился вызвать российского посла из-за атаки БПЛА в Киеве, об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
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