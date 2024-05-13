Названа причина роста популярности единоборств среди женщин

Занятия различными боевыми искусствами все больше привлекают представительниц прекрасной половины человечества вовсе не из-за как средства для самообороны и уж тем более не своей соревновательной составляющей.
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