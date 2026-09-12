Роскачество объяснило, какие растительные продукты улучшают память

Руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова рассказала RT, как скорректировать рацион для улучшения памяти.
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