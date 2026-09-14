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Вот история

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Уроки долгового шторма: как изменился рынок облигаций и что делать частному инвестору

Наблюдая за происходящим на долговом рынке в 2026 году, сложно отделаться от ощущения, что мы присутствуем при завершении целой эпохи.

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