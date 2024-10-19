Гастроэнтеролог Кашух: хлеб важно правильно хранить

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, какой хлеб лучше есть и как правильно его хранить. Гастроэнтеролог Кашух рассказала, что для поддержания здоровья предпочтительнее употреблять в пищу цельнозерновой хлеб, который изготавливается из неочищенного зерна.