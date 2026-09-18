В Петербурге на видео попало, как водитель вывернул руль и снес человека

В Санкт-Петербурге иномарка сбила человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». «Парень точно не ожидал такого подвоха этим утром — от удара он сделал сальто в полете и рухнул на асфальт.
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