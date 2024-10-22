Алексей Надёжин
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Алексей Надёжин

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Обзор миллиомметра YMC01

Обзор миллиомметра YMC01

Миллиомметр измеряет малые сопротивления (от одного мОм - миллиома - одной тысячной ома). С помощью него можно изменить сопротивление жил проводов, выяснить, какое у них сечение и предположить, из какого материала они сделаны, и не заменил ли хитрый производитель дорогую медь на дешёвый сплав.

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