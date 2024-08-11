Ряд нарушений выявлен на костромской птицефабрике

Плановая проверка в отношении одного из птицеводческих предприятий Костромской области выявила ряд нарушений, 9 августа сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.
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