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В России резко вырос спрос на предпродажную подготовку квартир

В России резко вырос спрос на предпродажную подготовку квартир

В России вырос спрос на хоумстейджинг — предпродажную подготовку жилья. По данным экспертов, сейчас такую подготовку проходит уже каждая третья квартира, тогда как год назад этот показатель составлял около четверти, передает РИА Новости.

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