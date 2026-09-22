В Новодвинске жительница аварийного дома через суд добилась новой квартиры

Дом на улице Пионерской признали непригодным для проживания еще в 2014 году.В Новодвинске администрация городского округа обязалась предоставить жительнице аварийного дома благоустроенную квартиру до 15 октября 2026 года.
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