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Регион 29

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В Новодвинске жительница аварийного дома через суд добилась новой квартиры

В Новодвинске жительница аварийного дома через суд добилась новой квартиры

Дом на улице Пионерской признали непригодным для проживания еще в 2014 году.В Новодвинске администрация городского округа обязалась предоставить жительнице аварийного дома благоустроенную квартиру до 15 октября 2026 года.

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