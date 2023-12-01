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Козлов о 5:2 с «Ладой»: «Получился целостный матч, когда мы играли «пять на пять». Ребята в меньшинстве действовали самоотверженно»

«Получился целостный матч, когда мы играли «пять на пять». Опять же, удаления, которые зарабатываем, они только ломают ход и ритм игры, инициатива передается сопернику.

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