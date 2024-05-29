Кто сказал, что выпускной это грустный праздник?😢 Четвероклассники Филоновской школы попрощались со своим первым учителем.
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Кто сказал, что выпускной это грустный праздник?😢 Четвероклассники Филоновской школы попрощались со своим первым учителем.