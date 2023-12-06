Южная Корея планирует выпустить свои шоу на российском ТВ

Государственное южнокорейское агентство креативного контента (КОССА) планирует в 2024 году выпустить шоу из азиатской страны на российских телеканалах, об этом в беседе с «Коммерсантом» рассказал исполнительный продюсер телевещательной компании Seoul Broadcasting System (SBS) Пак Сонхун.