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Южная Корея планирует выпустить свои шоу на российском ТВ

Южная Корея планирует выпустить свои шоу на российском ТВ

Государственное южнокорейское агентство креативного контента (КОССА) планирует в 2024 году выпустить шоу из азиатской страны на российских телеканалах, об этом в беседе с «Коммерсантом» рассказал исполнительный продюсер телевещательной компании Seoul Broadcasting System (SBS) Пак Сонхун.

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