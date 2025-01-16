Почему жители Красноярска перестали купаться в Енисее, и причём здесь «стройка века»?

Молодое и даже среднее поколение жителей Красноярска может даже об этом и не знать, но когда-то в Енисее можно было купаться! Хотя Енисей — сибирская река, и особо горячей воды в нём никогда не было, но к середине лета до 18-20 градусов она прогревалась, и особого героизма для купания в реке не требовалось.