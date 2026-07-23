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Ночной пожар в маршальском доме в Таганском районе Москвы: что известно

Ночной пожар в маршальском доме в Таганском районе Москвы: что известно

"112" В ночь на 23 июля спасатели тушили пожар в одном из самых узнаваемых зданий столицы – речь идет об историческом доме возле станции метро "Таганская", в котором жили маршал авиации Григорий Ворожейкин, генерал армии Александр Лучинский и другие представители высшего командного состава СССР.

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