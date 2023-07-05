Если говорить о Европе, то речь должна идти не столько о государствах, сколько о правящих верхушках, которые имеют наднациональный характер – клубы, ложи, комиссии, орденские и неорденские структуры.
Заселение мигрантами - это создание точек напряжения . Париж уже в огне...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
star
полностью поддерживаю автора,но решительных мер по обузданию "новых граждан"РФне вижу
Ответить
13 час.
6324362 Елен
заставить для получивших и не получивших сдать настоящий,а не прикупленный , экзамен по русскому языку истории и религии)не сдал высылать, лишать гражданства)и требовать документы об устройстве на работу и оплату налогов, никаких пособий гр иногосударства и медобслуживания(только по платным полисам),пусть за деньги лечатся, обучаются)) не селить их в жилых застройках с местными жителями ,создавая в офисных зданиях общежития для них)) для дзена- адрес новорогожская 32 к1 общежитие мигрантское!!рядом детская поликлиника,детский дворец спорта,детские площадки ими облюбованы ,играют в футбол,качаются на качелях,вечером сидят под каждым кустом,и это центр москвы))писали в мвд,никакой реакции!!!!!!!!!!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии