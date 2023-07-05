ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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    заставить  для получивших и не получивших сдать настоящий,а не прикупленный , экзамен по русскому языку истории и рел...Заселение мигрант...

Заселение мигрантами  - это создание точек  напряжения . Париж уже в огне...

Заселение мигрантами  - это создание точек  напряжения . Париж уже в огне...

Если говорить о Европе, то речь должна идти не столько о государствах, сколько о правящих верхушках, которые имеют наднациональный характер – клубы, ложи, комиссии, орденские и неорденские структуры.

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полностью поддерживаю автора,но решительных мер по обузданию &quot;новых граждан&quot;РФне вижу
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13 час.
6324362 Елен
заставить  для получивших и не получивших сдать настоящий,а не прикупленный , экзамен по русскому языку истории и религии)не сдал высылать, лишать гражданства)и требовать документы об устройстве на работу и оплату налогов, никаких пособий гр иногосударства и медобслуживания(только по платным полисам),пусть за деньги лечатся, обучаются)) не селить их в жилых застройках с местными жителями ,создавая в офисных зданиях общежития для них)) для дзена- адрес новорогожская 32 к1 общежитие мигрантское!!рядом детская поликлиника,детский дворец спорта,детские площадки ими облюбованы ,играют в футбол,качаются на качелях,вечером сидят под каждым кустом,и это центр москвы))писали в мвд,никакой реакции!!!!!!!!!!
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12 час.

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