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Как тушить капусту

Как тушить капусту

﻿﻿Хорошая привычка готовить тушеную капусту зимой, чтобы она почти всегда была в холодильнике. Если летом и осенью на нашем столе большой выбор сочных и вкусных овощей (часто прямо с грядки), дающих нам витамины и клетчатку, то зимой и весной хуже.

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