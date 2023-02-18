Как тушить капусту

Хорошая привычка готовить тушеную капусту зимой, чтобы она почти всегда была в холодильнике. Если летом и осенью на нашем столе большой выбор сочных и вкусных овощей (часто прямо с грядки), дающих нам витамины и клетчатку, то зимой и весной хуже.
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