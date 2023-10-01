А вот мебель заморская, калининградская

Казалось бы, таких препятствий на пути в федеральный рынок, как у мебельщиков из Калининграда, еще поискать: транзит через Литву закрыт из-за санкций, материалы — ДСП и МДФ — в регионе не производят, и завезти их из Европы, как и фурнитуру, нельзя.
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