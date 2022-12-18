НБА. 58 очков Букера помогли «Финиксу» победить «Новый Орлеан», «Кливленд» выиграл в овертайме у «Далласа» и другие результаты

Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись 7 матчей. Стабильно идущий третьим на Востоке «Кливленд» выиграл в овертайме у «Далласа».

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