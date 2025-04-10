Сериал "Солдатская мать" с Анной Каменковой выйдет 1 мая

Сериал "Солдатская мать" выйдет 1 мая. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе KION. Сериал рассказывает о Ефросинье Семеновой, которая потеряла девятерых сыновей во времена Великой Отечественной войны.