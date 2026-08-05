Seoul shares spike 3.5 pct on eased woes over Strait of Hormuz, AI

Seoul shares soared by more than 3.5 percent Wednesday as easing concerns over the profitability of AI investments and hopes for an interim agreement between the United States and Iran boosted investor sentiment.
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