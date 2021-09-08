Юрист рассказала, за какие селфи можно сесть в тюрьму

Директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова рассказала, за какие фотографии и особенно селфи пользователи социальных сетей могут попасть под гражданскую, административную и даже уголовную ответственность, сообщает РИА "Новости".
Директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова рассказала, за какие фотографии и особенно селфи пользователи социальных сетей могут попасть под гражданскую, административную и даже уголовную ответственность, сообщает РИА "Новости".
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