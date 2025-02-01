МВД предупредило о новой схеме мошенников с золотом и курьерами

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Пользуясь нестабильной экономической ситуацией в стране, особенно, высокой инфляцией, злоумышленники убеждают граждан для защиты собственных средств конвертировать рубли в золото, которое затем необходимо передать специальному курьеру для сохранности.
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