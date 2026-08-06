Двое в реанимации: стало известно о состоянии пешеходов, пострадавших в жестком ДТП на Ленинградской площади.
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Двое в реанимации: стало известно о состоянии пешеходов, пострадавших в жестком ДТП на Ленинградской площади.
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