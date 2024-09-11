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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Статины доказали свою экономическую эффективность и положительно влияют на здоровье пожилых людей

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Heart, применение статинов у пожилых людей, независимо от того, есть ли у них проблемы с сердцем, является экономически эффективным и способствует улучшению состояния здоровья.

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