Статины доказали свою экономическую эффективность и положительно влияют на здоровье пожилых людей

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Heart, применение статинов у пожилых людей, независимо от того, есть ли у них проблемы с сердцем, является экономически эффективным и способствует улучшению состояния здоровья.
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