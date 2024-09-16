Стоимость проезда в общественном транспорте Салехарда вырастет с 1 октября

В Салехарде с 1 октября вырастет стоимость проезда в общественном транспорте для льготников. Соответствующий приказ департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ опубликован на сайте правительства ЯНАО.
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