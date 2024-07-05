В столице Коми прошла профилактическая акция по снижению аварийности с участием пешеходов

Совместно с Уполномоченным по правам ребенка Республики Коми Татьяной Козловой и представителями общественного движения «Молодежка народного фронта» сотрудники Госавтоинспекции Сыктывкара приняли участие в профилактическом мероприятии.
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