Кондратьевская школа Джанкойского района стала победителем республиканского конкурса детского инициативного бюджетирования

В рамках рабочей поездки в Джанкойский район заместитель Председателя Госсовета РК Алла Пономаренко и депутат крымского парламента Наталья Яцышина посетили Кондратьевскую школу, которая стала грантополучателем, победив в республиканском конкурсе проектов школьного инициативного бюджетирования.
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