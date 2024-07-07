Если "друг" оказался Трамп: как экс-президент США разочаровал своих российских поклонников

Вчера 1K прочитали Никогда такого не было, и вот опять: как сообщают хором анонимные и публичные источники, обитатели российских чертогов власти с наряженным вниманием следят за ходом президентской гонки в США, яростно болея за своего фаворита – Дональда Трампа.