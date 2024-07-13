В команду правительства Смоленской области набирают людей

«Ищем активных и мотивированных, не боящихся трудностей, готовых развивать родных регион и работать на благо смолян» Для работы в региональных ведомствах приглашаются выпускники вузов и специалисты с опытом, которые хотят начать или продолжить свою карьеру в управлении Смоленской областью.