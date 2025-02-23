На Украине прозападное сообщество пребывает в реальной панике относительно смены внешнеполитической доктрины США, и, в частности, смены их покровительственной политики относительно Украины, которой, судя по всему, приходит конец.
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