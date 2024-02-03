"Белорусский фронт?": В Киеве началась истерика из-за прилёта китайского самолёта в Минск

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Комментарии
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Natalija Osminina
Раз ружье висит на стене- в последнем акте оно должно выстрелить.  Или хотя бы хозяин дома должен выйти к бандитам и погрозить этим ружьем, дав предупредительный в воздух. Батька должен себя проявить так же, как и все участники этой драмы под названием Третья Мировая.  Он же хочет урвать себе часть Польши (которая получила в 1921 г. «Западную Беларусь» -  Гродненскую обл,, восточные районы Виленской и западные районы Минской губерний), Литвы ( Вильнюс, Виленский край и Друскиникай) и Украины (Волынь).
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ИП
Игорь Петров
Посмотрим...
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